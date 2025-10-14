El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que para este miércoles 15 de octubre, persistirán las condiciones lluviosas sobre el país.

Durante la mañana se estiman lluvias aisladas en el Pacífico, empezando desde tempranas horas del día y extendiéndose hacia la tarde.

Por la tarde, para el resto del país, se prevé lluvias y aguaceros con tormenta eléctrica de forma aislada en el Valle Central y la Zona Norte.

Y en la noche, gran posibilidad de lluvias en las costas de Guanacaste y la provincia de Puntarenas, así como neblina en GAM y áreas montañosas.