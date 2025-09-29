El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que para este martes 30 de setiembre, nuevamente el país tendrá la Zona de Convergencia Intertropical.

Se espera la presencia de aguaceros acompañados de tormenta eléctrica, principalmente en sectores del Pacífico Sur, Pacífico Central, hacia el Valle Central, además, en el centro y oeste del Pacífico Norte.

Dichos aguaceros se prolongarán hacia sectores costeros, al final de la tarde y horas de la noche.

En el caso del Caribe, presentará chubascos y aguaceros localizados sobre las montañas. La Zona Norte presentará chubascos y aguaceros acompañados de tormenta eléctrica de manera más aislada.