El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que para este martes 7 de octubre, la Zona de Convergencia Intertropical aportará humedad e inestabilidad atmosférica al territorio nacional, favoreciendo las lluvias.

El gran porcentaje de humedad producto de las lluvias de los últimos días, creará un ambiente bochornoso durante la mañana.

Por la tarde, los aguaceros más intensos se presentarán a lo largo de las regiones del Pacífico, donde también se prevé que las lluvias continúen en las primeras horas de la noche.

Por su parte, en las regiones del Valle Central, Zona Norte y Caribe las lluvias se concentrarán en los sectores montañosos durante la tarde.