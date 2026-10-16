Clima Costa Rica: ¿Se mantienen las lluvias este fin de semana?

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

Las lluvias persistirán en todo el país este fin de semana debido a la alta humedad atmosférica, la inestabilidad y factores locales como el calentamiento diurno y las brisas locales, según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

Durante las primeras horas de la mañana, se esperan cielos mayormente despejados o parcialmente nublados en todo el país. Sin embargo, podrían presentarse lluvias acompañadas de tormentas eléctricas en las regiones costeras del Pacífico durante las primeras horas de la mañana.

Hacia el final de la mañana y durante toda la tarde, se esperan chubascos y tormentas eléctricas en diversas partes del país, con las lluvias más intensas pronosticadas cerca de las zonas montañosas y la Península de Nicoya.

Las lluvias podrían continuar hasta primeras horas de la noche, cuando se espera una disminución gradual en su intensidad.