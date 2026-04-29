A partir de este jueves 30 de abril, se espera un aumento gradual de la humedad atmosférica, acompañado de vientos alisios débiles, de acuerdo con el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

Como resultado, factores locales como la brisa marina y el calentamiento diurno dominarán las condiciones meteorológicas durante todo el día.

Desde la madrugada hasta la mañana, se espera que el cielo varíe entre mayormente despejado y parcialmente nublado, con temperaturas cálidas y un ambiente bochornoso.

Durante la tarde, se espera la formación de nubes sobre las zonas montañosas del país, junto con chubascos dispersos y posibles tormentas eléctricas en las regiones del Pacífico Central y Sur. En menor medida, se esperan breves chubascos y aguaceros aislados en el sureste del Pacífico Norte, la Península de Nicoya y las zonas montañosas del oeste del Valle Central.

Por la noche, se esperan condiciones parcialmente nubosas en todo el país, con posibilidad de chubascos aislados en el Caribe y lluvias persistentes durante las primeras horas de la noche en el Pacífico Sur.