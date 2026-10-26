Fecha de publicación: 26 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 26 de octubre de 2026

Este martes 27 de octubre, las condiciones meteorológicas en todo el país se mantendrán muy estables, con baja probabilidad de lluvia, según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

Durante la mañana, se esperan cielos despejados a parcialmente nublados en la mayor parte del país, con excepción de la región del Pacífico Sur, donde podría haber mayor nubosidad y chubascos dispersos cerca de la península durante las primeras horas.

Por la tarde, los cielos estarán mayormente despejados o parcialmente nublados en el Valle Central, Guanacaste, la Zona Norte y el Pacífico Central. Se esperan chubascos dispersos únicamente en las zonas montañosas del Caribe Sur y el Pacífico Sur.