El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que para este lunes se esperan lluvias y tormenta eléctrica en todo el país.
En detalle:
- Desde el fin de semana, la Zona de Convergencia Intertropical se ha ubicado cerca del país, como es habitual en esta época del año.
- Las condiciones climáticas de los últimos días persistirán, con un ambiente húmedo y tormentas eléctricas desde la tarde hasta la noche en todo el país.
- Principalmente en la Vertiente del Pacífico y el Valle Central, donde podrían formarse bancos de niebla durante la madrugada y la noche.