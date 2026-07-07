Clima Costa Rica: Ráfagas fuertes predominarán este martes

Para este martes, los vientos alisios se mantendrán acelerados sobre la cuenca del Caribe, generando condiciones ventosas en el centro y norte del país.

Según el pronóstico del Instituto Meteorológico Nacional (IMN), las ráfagas podrían alcanzar velocidades de entre 40 y 70 km/h en esas regiones, mientras que en sectores montañosos se estiman máximas de entre 70 y 90 km/h.

Las condiciones atmosféricas permanecerán estables durante la jornada, por lo que las lluvias serán escasas y aisladas. Durante la mañana se esperan lloviznas puntuales en el Caribe y la Zona Norte.

Para la tarde, podrían presentarse aguaceros aislados en el Pacífico Sur y en las montañas del Caribe Sur. En el resto del territorio nacional predominará el cielo entre poco y parcialmente nublado.

Imagen ilustrativa del Poás visto desde La Sabana

Pronóstico por regiones

Valle Central: Poco a parcialmente nublado. Ventoso, con ráfagas fuertes ocasionales. Temperaturas mínimas de 14.9 °C y máximas de 29.6 °C.

Pacífico Norte: Pocas nubes y ventoso. Ráfagas fuertes a muy fuertes ocasionales. Temperaturas mínimas de 21.7 °C y máximas de 36.5 °C.

Pacífico Central: Poco a parcialmente nublado durante el día. Temperaturas mínimas de 20.2 °C y máximas de 32.3 °C.

Pacífico Sur: Poco a parcialmente nublado. Posible chubasco aislado durante la tarde. Temperaturas mínimas de 19.6 °C y máximas de 34.6 °C.

Caribe Norte: Parcialmente nublado, con lloviznas aisladas durante la madrugada. Temperaturas mínimas de 21.8 °C y máximas de 30.2 °C.

Caribe Sur: Parcialmente nublado, con lloviznas aisladas en la madrugada y lluvias en las montañas durante la tarde. Temperaturas mínimas de 23.4 °C y máximas de 29.9 °C.

Zona Norte: Parcialmente nublado. Lloviznas aisladas durante la mañana. Temperaturas mínimas de 18.9 °C y máximas de 32.9 °C.