Clima Costa Rica: Ráfagas de hasta 95 km/h este miércoles

Este miércoles 8 de julio, los vientos alisios se intensificarán en el mar Caribe, afectando las zonas central y norte del país, según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

Se esperan vientos de entre 40 y 70 km/h en estas regiones, con ráfagas máximas de entre 70 y 95 km/h en las zonas montañosas.

El tiempo variará con una mayor humedad a lo largo del día en la costa caribeña, lo que provocará chubascos y lloviznas dispersas en las primeras horas, extendiéndose hasta el Valle Central y las montañas del norte.

La probabilidad de precipitaciones variables en estas regiones del norte aumentará durante el día.

Esta mayor humedad, combinada con las brisas marinas del Pacífico, podría producir aguaceros aislados en el Pacífico Sur, chubascos aislados en el Pacífico Central y posibles lluvias en el sureste del Pacífico Norte.