Clima Costa Rica: Ráfagas de hasta 90 km/h para este viernes

Para este viernes 10 de abril persistirán los vientos fuertes en las regiones central y norte del país debido a un aumento de la presión atmosférica, según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

Se esperan ráfagas de viento de entre 30 km/h y 60 km/h en el Valle Central, mientras que en las zonas montañosas y el Pacífico Norte podrían registrarse ráfagas de entre 60 km/h y 80 km/h, con picos de hasta 90 km/h en el norte de Guanacaste.

Junto con estas condiciones, se prevé un aumento de la humedad atmosférica, lo que favorecerá la nubosidad sobre el Caribe y la Zona Norte, produciendo lluvias durante todo el día. Esta nubosidad se extenderá a las zonas montañosas y la parte oriental del Valle Central, incluyendo la provincia de Cartago.

Durante la tarde, se esperan chubascos aislados con probabilidad moderada de tormentas eléctricas en partes del Pacífico Central y Sur.

Las temperaturas en el Caribe, la Zona Norte y el este del Valle Central serán más frescas que en días anteriores debido a la nubosidad diurna.