Clima Costa Rica: Ráfagas de hasta 85 km/h este miércoles

Pronóstico del IMN

El tico se mostró muy feliz.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) detalló que para este miércoles 29 de julio se espera una disminución de la humedad y un aumento de la fuerza de los vientos alisios, lo que resultará en lluvias mayormente aisladas en todo el país.

Se esperan vientos de entre 40 y 60 km/h en las regiones central y norte, con ráfagas que alcanzarán hasta 85 km/h en las zonas montañosas. Además, se esperan temperaturas cálidas en gran parte del país durante todo el día.

Durante la mañana, el Caribe y la Zona Norte experimentarán una nubosidad variable con posibilidad de chubascos ligeros aislados. En el Valle Central y la región del Pacífico, los cielos permanecerán mayormente soleados a parcialmente nublados.

Durante la tarde, se esperan chubascos localizados con posibilidad de tormentas eléctricas en el Pacífico Central y Sur.

En el Caribe y la Zona Norte, pueden desarrollarse chubascos aislados cerca de las montañas, mientras que en el Valle Central y Guanacaste se espera que permanezcan mayormente soleados a parcialmente nublados.