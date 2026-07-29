Clima Costa Rica: Ráfagas de hasta 85 km/h este miércoles

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) detalló que para este miércoles 29 de julio se espera una disminución de la humedad y un aumento de la fuerza de los vientos alisios, lo que resultará en lluvias mayormente aisladas en todo el país.

Se esperan vientos de entre 40 y 60 km/h en las regiones central y norte, con ráfagas que alcanzarán hasta 85 km/h en las zonas montañosas. Además, se esperan temperaturas cálidas en gran parte del país durante todo el día.

Durante la mañana, el Caribe y la Zona Norte experimentarán una nubosidad variable con posibilidad de chubascos ligeros aislados. En el Valle Central y la región del Pacífico, los cielos permanecerán mayormente soleados a parcialmente nublados.

Durante la tarde, se esperan chubascos localizados con posibilidad de tormentas eléctricas en el Pacífico Central y Sur.

En el Caribe y la Zona Norte, pueden desarrollarse chubascos aislados cerca de las montañas, mientras que en el Valle Central y Guanacaste se espera que permanezcan mayormente soleados a parcialmente nublados.