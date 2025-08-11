El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que, dando continuidad al patrón húmedo pero con lluvias muy dispersas, el inicio de la semana estará caracterizado por incursiones de nubosidad desde el Caribe y rápida formación de nubes hacia el Pacífico.

Esto favorecerá aguaceros dispersos con tormenta eléctrica durante las tardes, especialmente sobre el eje montañoso del país.

Para este lunes, se prevé la posibilidad de lluvias aisladas en horas de la mañana en el Caribe y el este de la Zona Norte.

Durante la tarde, el Valle Central y el Pacífico Norte peninsular podrían registrar aguaceros con tormenta aislada, mientras que en las montañas del Pacífico Sur se esperan lluvias de carácter disperso.