Clima Costa Rica: Primeros 3 días de la semana tendrán variaciones

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) dio a conocer las condiciones climáticas para este lunes 16 de marzo, donde habrá algunas variaciones, así como para los próximos tres días.
En detalle:
- La semana comienza con la estabilidad característica del mes y escasas precipitaciones.
- Debido a la notable disminución de los vientos alisios durante los primeros tres días, las brisas locales traerán humedad y nubosidad desde temprano en toda la vertiente del Pacífico y la parte central del Valle Central.
- En consecuencia, podrían presentarse condiciones cálidas y bochornosas en más zonas del país, incluso persistiendo durante la noche en áreas bajas y a lo largo de las costas.
- Existe probabilidad baja a media de chubascos aislados en las montañas del Pacífico y las montañas del Caribe occidental.