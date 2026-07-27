Clima Costa Rica: Pocas lluvias y brisas para este lunes

Durante el inicio de la semana, los factores locales, como el calentamiento matutino, el ingreso de brisas marinas y los vientos alisios moderados, dominarán el estado del tiempo.

Se prevé nubosidad parcial con baja a moderada probabilidad de lluvias costeras débiles frente a la costa de Limón y en la costa del Pacífico Central entre la madrugada y primeras horas de la mañana.

Posteriormente, durante la tarde, se estima la ocurrencia de aguaceros con posibilidad de tormenta eléctrica en las montañas de la Zona Norte, así como en el Pacífico Central y Sur.

De forma más aislada, podrían presentarse aguaceros en alrededores de la península de Nicoya y en los sectores del oeste y norte del Valle Central.

Durante la noche, la nubosidad remanente se desplazará hacia las costas del Pacífico Central y Sur, donde persistirá una probabilidad moderada de lluvias costeras durante las primeras horas.

Para el martes, es espera el ingreso de la onda tropical número 26, la cual favorecerá un aumento en la inestabilidad atmosférica sobre Centroamérica.