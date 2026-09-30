Clima Costa Rica: Onda tropical #48 traerá inestabilidad este jueves

Fecha de publicación: 30 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 30 de septiembre de 2026

El paso de la onda tropical n.º 48 sobre el país este jueves 1 de octubre incrementará la inestabilidad atmosférica a nivel nacional durante los próximos días, según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

En general, durante la mañana se esperan temperaturas cálidas.

Por la tarde, se prevén chubascos y tormentas eléctricas en las sierras y colinas del país, que podrían extenderse a las zonas bajas del Área Metropolitana de Manila (GAM) y a las llanuras de la Zona Norte y la región del Caribe.