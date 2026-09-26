Clima Costa Rica: Onda Tropical #47 continúa y así será su efecto

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) dio a conocer las condiciones del clima para este domingo 27 de setiembre.
La onda tropical #47 continuará sobre el país generando lluvias y tormentas eléctricas.
El detalle:
- La inestabilidad remanente tras el paso de la onda tropical #47, en conjunto con factores locales como las brisas marinas y locales y el fuerte calentamiento diurno, favorecerá el desarrollo de aguaceros y tormentas eléctricas, especialmente sobre las montañas del país.
- Durante la madrugada, se prevé nubosidad entre poca y parcial, con lluvias en sectores costeros del Pacífico, mientras que durante la mañana podrían presentarse tormentas en zonas marítimas.
- Por la tarde, se espera un incremento de la nubosidad, lo que dará paso a aguaceros y tormentas eléctricas en el Pacífico, Valle Central, Zona Norte y montañas del Caribe, aunque de manera aislada a dispersa.
- Durante la noche, estas condiciones tenderán a disminuir, con nubosidad entre parcial y total.