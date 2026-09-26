Clima Costa Rica: Onda Tropical #47 continúa y así será su efecto

Pronóstico para este domingo 27 de setiembre

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El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) dio a conocer las condiciones del clima para este domingo 27 de setiembre.

La onda tropical #47 continuará sobre el país generando lluvias y tormentas eléctricas.

El detalle:

  • La inestabilidad remanente tras el paso de la onda tropical #47, en conjunto con factores locales como las brisas marinas y locales y el fuerte calentamiento diurno, favorecerá el desarrollo de aguaceros y tormentas eléctricas, especialmente sobre las montañas del país.

  • Durante la madrugada, se prevé nubosidad entre poca y parcial, con lluvias en sectores costeros del Pacífico, mientras que durante la mañana podrían presentarse tormentas en zonas marítimas.

  • Por la tarde, se espera un incremento de la nubosidad, lo que dará paso a aguaceros y tormentas eléctricas en el Pacífico, Valle Central, Zona Norte y montañas del Caribe, aunque de manera aislada a dispersa.

  • Durante la noche, estas condiciones tenderán a disminuir, con nubosidad entre parcial y total.