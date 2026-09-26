Clima Costa Rica: Onda Tropical #47 continúa y así será su efecto

Fecha de publicación: 27 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 27 de septiembre de 2026

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) dio a conocer las condiciones del clima para este domingo 27 de setiembre.

La onda tropical #47 continuará sobre el país generando lluvias y tormentas eléctricas.

El detalle:

La inestabilidad remanente tras el paso de la onda tropical #47, en conjunto con factores locales como las brisas marinas y locales y el fuerte calentamiento diurno, favorecerá el desarrollo de aguaceros y tormentas eléctricas, especialmente sobre las montañas del país.

Durante la madrugada, se prevé nubosidad entre poca y parcial, con lluvias en sectores costeros del Pacífico, mientras que durante la mañana podrían presentarse tormentas en zonas marítimas.

Por la tarde, se espera un incremento de la nubosidad, lo que dará paso a aguaceros y tormentas eléctricas en el Pacífico, Valle Central, Zona Norte y montañas del Caribe, aunque de manera aislada a dispersa.