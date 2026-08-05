Clima Costa Rica: Onda Tropical #29 traerá fuertes lluvias y tormenta

Se espera que la Onda Tropical #29 atraviese el país este miércoles 5 de agosto, según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

Esta perturbación atmosférica aumentará la inestabilidad, provocando tormentas eléctricas y fuertes lluvias recurrentes en la costa caribeña y en la Zona Norte, especialmente durante la mañana y la tarde.

Además, son posibles tormentas eléctricas y fuertes lluvias en el Pacífico Sur, el Pacífico Central y, ocasionalmente, en el Valle Central y el Pacífico Norte centro-occidental.