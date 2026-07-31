Clima Costa Rica: Onda Tropical #27 traerá lluvias y fuertes vientos

El tránsito de la Onda Tropical #27 marcará las condiciones climáticas de este viernes 31 de julio, provocando un aumento significativo en la humedad y la cobertura nubosa en todo el territorio nacional.

Las autoridades meteorológicas prevén que este fenómeno favorezca el desarrollo de precipitaciones constantes durante la jornada.

Además de las lluvias, se espera que los vientos alisios se mantengan acelerados, especialmente durante las primeras horas del día.

Las ráfagas podrían alcanzar velocidades de entre 35 y 60 km/h en el centro y norte del país, mientras que en las regiones montañosas se estiman máximos de hasta 80 km/h.

Durante la mañana, el ambiente permanecerá con nubosidad de poca a parcial, concentrándose la mayor actividad en la vertiente del Caribe con lluvias dispersas.

Sin embargo, para la tarde el panorama cambiará a aguaceros aislados con tormentas eléctricas en sectores del Valle Central, el Pacífico Central y Sur, y los alrededores del golfo de Nicoya.

Finalmente, los expertos advierten que estas condiciones lluviosas podrían extenderse hasta las primeras horas de la noche.

Se recomienda a la población de las zonas montañosas y el Pacífico mantenerse alerta, ya que la actividad nubosa también afectará con fuerza las montañas del Caribe y la Zona Norte.