Clima Costa Rica: Onda Tropical #24 ingresa al país este martes

Se esperan vientos alisios más fuertes en el mar Caribe, nubosidad y lluvias ocasionales en el norte de esta región, intensificándose al final de la tarde y durante la noche debido al paso de la Onda Tropical #24, según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

Además, la inestabilidad vespertina de la onda dará paso a chubascos dispersos con tormentas eléctricas en el Pacífico Sur, el Pacífico Central y la Península de Nicoya. Existe una probabilidad moderada de este tipo de precipitación en el noroeste y suroeste del Valle Central.

Se esperan temperaturas cálidas en la vertiente del Pacífico, con vientos moderados en todo el país, que se sentirán con mayor intensidad en el Pacífico Norte.