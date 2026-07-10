Clima Costa Rica: Onda tropical #21 provocará lluvias este viernes

Según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), durante la mañana se presentarán lluvias y lloviznas intermitentes en el Caribe y la Zona Norte, mientras que en el resto del país predominará un ambiente entre poco y parcialmente nublado, influenciado por la Onda Tropical #21.

Para la tarde, se espera un incremento de la nubosidad con aguaceros acompañados de tormenta eléctrica en el Pacífico Central y Sur, los alrededores del golfo de Nicoya, el Valle Central y las zonas montañosas del Caribe y la Zona Norte.

Las precipitaciones podrían extenderse hasta las primeras horas de la noche, con mayor intensidad en las costas del Pacífico, el Caribe y la Zona Norte.

Foto: Sergio Espinoza.

Pronóstico por regiones:

Valle Central: Poco a parcialmente nublado durante la mañana. Temperaturas mínimas de 16,5 °C y máximas de 28°C.

Pacífico Norte: Poca nubosidad y condiciones ventosas. Temperaturas mínimas de 22,8 °C y máximas de 37,2 °C.

Pacífico Central: Parcialmente nublado. Temperaturas mínimas de 19,3 °C y máximas de 32,6 °C.

Pacífico Sur: Nublado con lluvias dispersas. Temperaturas mínimas de 21,2 °C y máximas de 30,4 °C.

Caribe Norte: Parcialmente nublado con lluvias dispersas durante la madrugada. Temperaturas mínimas de 23,4 °C y máximas de 29,1 °C.

Caribe Sur: Parcialmente nublado. Temperaturas mínimas de 23,3 °C y máximas de 30,2 °C.

Zona Norte: Lluvias aisladas por la mañana. Temperaturas mínimas de 18,6 °C y máximas de 31,6 °C.