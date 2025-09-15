El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) detalló sobre las condiciones climáticas que se presentarán este martes 16 de setiembre.

El pronóstico del IMN:

Persistirán las condiciones inestables y un alto contenido de humedad.

La Zona de Convergencia Intertropical sigue sobre el país, como es usual durante setiembre. Lo cual, aunado a la posición de una vaguada en atmósfera alta, contribuirá al desarrollo de aguaceros fuertes durante la mañana en el Caribe y Zona Norte, así como lluvias alcanzando la cordillera de Talamanca y Volcánica Central.

Se esperan precipitaciones variables en el este, centro y norte del Valle Central en este periodo.