Las condiciones húmedas e inestables continuarán este sábado en el país, mientras los vientos alisios se mantendrán débiles, según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

Para la tarde se prevé un aumento de la nubosidad, acompañado de aguaceros y tormentas en el Pacífico y el Valle Central. En contraste, Limón y la Zona Norte tendrían cielo de poco a parcialmente nublado, además de un ambiente caluroso.

Durante la noche, se anticipa mayor desarrollo de nubosidad, lo que favorecería aguaceros y tormenta eléctrica, principalmente en el Pacífico Central y Sur.

Imagen ilustrativa. Foto: Raquel Vargas

Pronóstico por regiones

Valle Central: Parcialmente nublado. Temperaturas mínimas de 14.7 °C y máximas de 31.0 °C.

Pacífico Norte: Mayormente despejado. Temperaturas mínimas de 20.4 °C y máximas de 38.4 °C.

Pacífico Central: Parcialmente nublado. Temperaturas mínimas de 22.0 °C y máximas de 33.0 °C.

Pacífico Sur: Mayormente nublado. Temperaturas mínimas de 18.0 °C y máximas de 32.1°C.

Caribe Norte: Parcialmente nublado. Temperaturas mínimas de 20.1 °C y máximas de 33.0 °C.

Caribe Sur: Parcialmente nublado durante todo el día. Temperaturas mínimas de 21.1 °C y máximas de 31.0 °C.

Zona Norte: Pocas nubes. Temperaturas mínimas de 13.5 °C y máximas de 32.1 °C.