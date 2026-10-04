Clima Costa Rica: ¡No guarde la sombrilla! sigue la lluvia este lunes

Fecha de publicación: 4 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 4 de octubre de 2026

Este lunes 5 de octubre se espera un aumento de la humedad en el sur de Centroamérica. Esta condición, sumada a factores locales como el calentamiento diurno y la entrada de brisas marinas al interior, favorecerá un incremento en la probabilidad de chubascos vespertinos en varias zonas del país, según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

Durante la mañana, se prevén cielos parcialmente nublados, aunque no se descartan lluvias aisladas en el Caribe.

Por la tarde, se esperan chubascos acompañados de tormentas eléctricas y lluvias, principalmente en la vertiente del Pacífico, así como chubascos aislados en el Valle Central y la Zona Norte.