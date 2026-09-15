Clima Costa Rica: Menos lluvias este miércoles

Para este miércoles se prevé una ligera disminución de la humedad en el territorio nacional, lo que favorecerá lluvias más aisladas a lo largo del día.
Durante la mañana podrían presentarse lloviznas ocasionales en el Caribe y la Zona Norte, mientras que en el resto del país predominará la nubosidad parcial.
Para horas de la tarde, las precipitaciones disminuirán en Limón y el norte del país. En contraste, se esperan aguaceros aislados acompañados de tormenta eléctrica en sectores de la vertiente del Pacífico, así como lluvias dispersas en la Gran Área Metropolitana (GAM).
Pronóstico por regiones:
Valle Central: Nubosidad parcial durante la madrugada y la mañana. Temperaturas mínimas de 16 °C y máximas de 27,8 °C.
Pacífico Norte: Condiciones ventosas durante la madrugada y la mañana. Temperaturas mínimas de 22,2 °C y máximas de 36,3 °C.
Pacífico Central: Nubosidad de parcial a total durante la mañana. Temperaturas mínimas de 22 °C y máximas de 32 °C.
Pacífico Sur: Para la tarde se esperan aguaceros aislados con tormenta. Temperaturas mínimas de 18 °C y máximas de 30,6 °C.
Caribe Norte: Por la tarde las lloviznas se concentrarán principalmente en las montañas. Temperaturas mínimas de 22,6 °C y máximas de 28,6 °C.
Caribe Sur: En la tarde habrá lloviznas principalmente en sectores montañosos. Temperaturas mínimas de 22,3 °C y máximas de 30,5 °C.
Zona Norte: Cielo de parcialmente nublado a nublado acompañado de lloviznas. Temperaturas mínimas de 17,1 °C y máximas de 32 °C.