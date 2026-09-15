Clima Costa Rica: Menos lluvias este miércoles

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

Para este miércoles se prevé una ligera disminución de la humedad en el territorio nacional, lo que favorecerá lluvias más aisladas a lo largo del día.

Durante la mañana podrían presentarse lloviznas ocasionales en el Caribe y la Zona Norte, mientras que en el resto del país predominará la nubosidad parcial.

Para horas de la tarde, las precipitaciones disminuirán en Limón y el norte del país. En contraste, se esperan aguaceros aislados acompañados de tormenta eléctrica en sectores de la vertiente del Pacífico, así como lluvias dispersas en la Gran Área Metropolitana (GAM).

Foto: Mauricio Aguilar

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