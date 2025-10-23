El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó sobre las condiciones que podrían presentarse para este viernes
En detalle:
- Los efectos indirectos de la tormenta tropical Melissa continuarán modulando la posición y actividad de la Zona de Convergencia Intertropical sobre Costa Rica durante este viernes y hacia el fin de semana.
- Esta situación favorecerá un entorno húmedo e inestable, propicio para el desarrollo de precipitaciones.
- Para este viernes, desde horas tempranas se prevé nubosidad entre parcial y total, con probabilidad de lluvias en el Pacífico Sur y en las zonas costeras del Pacífico Central.
- Durante la tarde, la cobertura nubosa aumentará significativamente, dando lugar a lluvias y aguaceros, en algunos casos acompañados de tormenta eléctrica, en las regiones del Pacífico, el Valle Central, la Zona Norte y las montañas del Caribe.
- Las precipitaciones se extenderán hacia las primeras horas de la noche, con mayor énfasis en el Pacífico.
- No se descarta la presencia de bancos de neblina en el Valle Central y sectores montañosos.