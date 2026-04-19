Este lunes 20 de abril de 2026, el país experimentará un inicio de semana marcado por un descenso significativo en los niveles de humedad.

Las condiciones generales apuntan a un predominio de tiempo estable y una notable reducción de las precipitaciones en la mayor parte del territorio.

Los vientos alisios se percibirán con intensidad moderada en el Valle Central, mientras que en el norte del Pacífico Norte se espera que estos se aceleren durante la jornada.

A pesar de la presencia del viento, las temperaturas continuarán siendo cálidas, manteniendo la tendencia recurrente de los últimos días.

Para las regiones del Pacífico Central y el Pacífico Sur, se pronostica un aumento de la nubosidad durante la tarde. Este cambio en el cielo podría dar lugar a pocas lluvias aisladas, las cuales se concentrarán principalmente en los sectores montañosos de dichas zonas.

Por otro lado, en las regiones del Caribe y la Zona Norte predominará un estado de nubosidad parcial.

En general, el reporte meteorológico destaca que las lluvias serán escasas a nivel nacional, favoreciendo un ambiente mayormente despejado en gran parte del país.