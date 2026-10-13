Clima Costa Rica: Lluvias y tormentas marcarán la tarde de este miércoles

Fecha de publicación: 13 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 13 de octubre de 2026

Para este miércoles 14 de octubre se prevé un aumento de la inestabilidad y de la humedad en el país, condiciones que favorecerán la presencia de lluvias en distintas regiones y momentos del día.

Durante la mañana se espera mayor nubosidad en la vertiente del Pacífico, con posibilidad de lluvias localizadas principalmente en las costas del Pacífico Sur y sectores del noroeste del Pacífico Norte.

Para la tarde, la nubosidad aumentará rápidamente sobre las zonas montañosas del centro del país.

Imágenes con fines ilustrativos. Foto: Mauricio Aguilar.

Pronóstico por regiones

Valle Central: Aguaceros y lluvias al este durante la tarde y precipitaciones en la noche. Temperaturas mínimas de 15,9 °C y máximas de 30,2 °C.

Pacífico Norte: Posibles aguaceros y tormentas dispersas durante la tarde. Temperaturas mínimas de 21,7 °C y máximas de 36,1 °C.

Pacífico Central: Lluvias con tormenta aislada cerca de las montañas durante la tarde. Temperaturas mínimas de 18,3 °C y máximas de 31 °C.

Pacífico Sur: Chubascos costeros y lluvias en las montañas con tormenta aislada. Temperaturas mínimas de 19 °C y máximas de 32,5 °C.

Caribe Norte: Aguaceros aislados durante la tarde y posibles lluvias en la noche. Temperaturas mínimas de 23 °C y máximas de 30,2 °C.

Caribe Sur: Parcialmente nublado. Chubascos aislados durante la tarde. Temperaturas mínimas de 23,5 °C y máximas de 31,7 °C.

Zona Norte: Aguaceros dispersos con tormenta durante la tarde. Temperaturas mínimas de 18 °C y máximas de 34 °C.