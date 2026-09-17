Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 17 de septiembre de 2026

Este viernes 18 de setiembre, la Zona de Convergencia Intertropical en el Océano Pacífico provocará inestabilidad atmosférica en el país, lo que generará lluvias, según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

Existe la posibilidad de chubascos dispersos cerca de ambas costas a primera hora de la mañana, principalmente a lo largo de la costa caribeña.

Sin embargo, se esperan tormentas eléctricas dispersas en todo el país durante la tarde, concentrándose las más intensas en las regiones del Pacífico Central y Sur, y con alta probabilidad de que se extiendan hasta la costa al anochecer.