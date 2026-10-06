Clima Costa Rica: Lluvias y tormenta eléctrica marcarán este miércoles

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Este miércoles 7 de octubre, los factores locales seguirán influyendo decisivamente en las condiciones meteorológicas, según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).
Se prevé una mañana con cielos mayormente bajos o parcialmente nublados en todo el país, lo que favorecerá un fuerte calentamiento diurno.
Por la tarde, continuarán las lluvias y tormentas eléctricas en varias zonas, especialmente en las regiones montañosas, el Pacífico Norte y la Zona Norte. S
Se esperan condiciones similares en el Valle Central, las montañas del Caribe y el Pacífico Central y Sur; sin embargo, serán más aisladas.
Durante la noche, podrían continuar las lluvias aisladas en la Zona Norte y el Pacífico Norte.