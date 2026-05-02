Clima Costa Rica: Lluvias y tormenta eléctrica marcarán este fin de semana

Pronóstico del IMN

Marcela Villalobos Salazar Enfermera Obstetra, IBCLC Consultora Internacional de Lactancia Certificada del Hospital Internacional La Católica.

Este fin de semana se mantendrá latente la inestabilidad en el sur de Centroamérica, según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

Ante la elevada disponibilidad de humedad en el ambiente y el aumento en la inestabilidad por circulaciones en la atmósfera alta, tendremos lluvias en el país a lo largo del día.

En la mañana, cielo nublado con lluvias en el Caribe y Zona Norte, las cuales horas después, en la tarde, se extienden al Valle Central y a la vertiente del Pacífico.

Eventos de tormenta eléctrica estarán presentes este fin de semana.