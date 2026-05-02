Este fin de semana se mantendrá latente la inestabilidad en el sur de Centroamérica, según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

Ante la elevada disponibilidad de humedad en el ambiente y el aumento en la inestabilidad por circulaciones en la atmósfera alta, tendremos lluvias en el país a lo largo del día.

En la mañana, cielo nublado con lluvias en el Caribe y Zona Norte, las cuales horas después, en la tarde, se extienden al Valle Central y a la vertiente del Pacífico.

Eventos de tormenta eléctrica estarán presentes este fin de semana.