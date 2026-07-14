Clima Costa Rica: Lluvias y tormenta eléctrica este martes

Este martes 14 de julio, persistirá un patrón meteorológico húmedo e inestable en el sur de Centroamérica debido a la proximidad de la zona de Convergencia Intertropical a la región y la presencia de una vaguada en altura, según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

Se esperan lluvias durante todo el día en todo el país. Durante la madrugada y las primeras horas del día, se esperan cielos nublados con lluvias en el Caribe y la Zona Norte, que continuarán de forma intermitente a lo largo del día.

Por la tarde, se pronostican aguaceros aislados con tormentas eléctricas en el Pacífico Central, el Pacífico Sur y la zona del Golfo de Nicoya.