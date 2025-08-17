El domingo 17 de agosto de 2025, Costa Rica y en general Centroamérica experimentarán condiciones climáticas variadas, con la persistencia del polvo del Sahara y la expectativa de fuertes precipitaciones vespertinas.
La combinación de un ambiente cálido matutino y el desarrollo de lluvias intensas por la tarde requiere atención, especialmente para las zonas propensas a afectar el Valle Central y la Zona Norte.
Según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) se mantiene la presencia de polvo del Sahara en América Central, aunque en una concentración menor a la habitual.
Esta menor concentración contribuirá a que la mañana predomine con nubosidad de poca a parcial, creando un ambiente cálido.
A detalle:
- Mañana: Nubosidad de poca a parcial y un ambiente cálido serán las características principales de la mañana.
- Tarde: La brisa marina jugará un papel crucial al generar precipitaciones dispersas, pero intensas a lo largo de la costa del Pacífico.
- Impacto esperado: Existe una alta probabilidad de que estas lluvias alcancen el Valle Central y las montañas de la Zona Norte.