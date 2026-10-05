Clima Costa Rica: Lluvias se extenderán hasta la noche de este martes

Fecha de publicación: 5 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 5 de octubre de 2026

Las condiciones lluviosas continuarán este martes 6 de octubre en buena parte del territorio nacional, con aguaceros y tormentas eléctricas que aparecerán principalmente durante la tarde, según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

Las precipitaciones más intensas se concentrarán a lo largo de las cordilleras y podrían alcanzar las partes bajas del Valle Central y la costa del Pacífico, donde se esperan lluvias de intensidad moderada.

En el Caribe y la Zona Norte, las lluvias se concentrarán principalmente en los sectores montañosos. Además, el IMN advierte que las precipitaciones podrían extenderse hasta horas de la noche en la Gran Área Metropolitana (GAM) y Guanacaste.

Periodista: Luis Diego Mora