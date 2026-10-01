Clima Costa Rica: lluvias persisten para este viernes

Fecha de publicación: 1 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 1 de octubre de 2026

Debido a la actividad de la zona de convergencia intertropical en el océano Pacífico, se presentará el desarrollo de nubosidad y tormentas, favoreciendo una alta inestabilidad atmosférica, provocando humedad y lluvias en el país, según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

En las primeras horas de la mañana se estiman lluvias especialmente en la costa del Pacífico Sur. Durante la tarde, se pronostican aguaceros y tormentas eléctricas en el Pacífico, el Valle Central, la Zona Norte y en los sectores occidentales y montañosos del Caribe.

Las lluvias podrían persistir durante la noche en varios sectores, especialmente la costa del Pacífico.