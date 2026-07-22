Clima Costa Rica: Lluvias más intensas este miércoles

Este miércoles 22 de julio, la inestabilidad persistirá desde principios de semana, según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

Se prevé la formación de tormentas frente a la costa de Limón durante las primeras horas del día debido a la constante entrada de humedad proveniente del mar Caribe.

Por consiguiente, se esperan lluvias cerca de la costa caribeña costarricense y en las llanuras de la Zona Norte durante la madrugada y las primeras horas del día.

Por la tarde, las precipitaciones serán generalizadas en todo el país, concentrándose las lluvias más intensas en las regiones del Pacífico y partes del Valle Central, así como en las montañas de la Zona Norte y el Caribe.

Por la noche, las lluvias se concentrarán a lo largo de la costa del Pacífico y en partes de la sierra.