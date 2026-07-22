Clima Costa Rica: Lluvias más intensas este miércoles

Pronóstico del IMN

Este miércoles 22 de julio, la inestabilidad persistirá desde principios de semana, según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

Se prevé la formación de tormentas frente a la costa de Limón durante las primeras horas del día debido a la constante entrada de humedad proveniente del mar Caribe.

Por consiguiente, se esperan lluvias cerca de la costa caribeña costarricense y en las llanuras de la Zona Norte durante la madrugada y las primeras horas del día.

Por la tarde, las precipitaciones serán generalizadas en todo el país, concentrándose las lluvias más intensas en las regiones del Pacífico y partes del Valle Central, así como en las montañas de la Zona Norte y el Caribe.

Por la noche, las lluvias se concentrarán a lo largo de la costa del Pacífico y en partes de la sierra.