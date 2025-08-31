El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) dio a conocer cómo estarán las condiciones atmosféricas para este domingo 31 de agosto.
En detalle:
- Las condiciones del tiempo en el país estarán influenciadas por el aporte de humedad desde el mar y la inestabilidad generada por la Zona de Convergencia Intertropical.
- Durante la mañana se prevé nubosidad parcial en la mayor parte del territorio, con posibilidad de lluvias dispersas en las zonas costeras del Caribe.
- Hacia las primeras horas de la tarde se anticipan aguaceros aislados en la Zona Norte y en sectores montañosos del Caribe Norte.
- Conforme avance la tarde, los aguaceros con tormenta se extenderán a Guanacaste, así como a las montañas del Pacífico Central y Sur.
- En el Valle Central, las precipitaciones serán de carácter disperso, con probabilidad de aguaceros localizados y tormenta, especialmente en el oeste y norte de la región.
- Las lluvias podrían prolongarse en distintas regiones del país hasta primeras horas de la noche.