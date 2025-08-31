El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) dio a conocer cómo estarán las condiciones atmosféricas para este domingo 31 de agosto.

En detalle:

Las condiciones del tiempo en el país estarán influenciadas por el aporte de humedad desde el mar y la inestabilidad generada por la Zona de Convergencia Intertropical.

Durante la mañana se prevé nubosidad parcial en la mayor parte del territorio, con posibilidad de lluvias dispersas en las zonas costeras del Caribe.

Hacia las primeras horas de la tarde se anticipan aguaceros aislados en la Zona Norte y en sectores montañosos del Caribe Norte.

Conforme avance la tarde, los aguaceros con tormenta se extenderán a Guanacaste, así como a las montañas del Pacífico Central y Sur.

En el Valle Central, las precipitaciones serán de carácter disperso, con probabilidad de aguaceros localizados y tormenta, especialmente en el oeste y norte de la región.