Clima Costa Rica: Lluvias aisladas y nubosidad este jueves

El territorio nacional enfrentará un jueves 23 de julio marcado por una alta inestabilidad atmosférica, impulsada por el reforzamiento de la Zona de Convergencia Intertropical sobre el Pacífico centroamericano.

Desde las primeras horas del día, se prevé la presencia de lluvias aisladas en las zonas costeras de Limón y el Pacífico Sur, condiciones que darán paso a un incremento de la nubosidad en el resto del país conforme avance la mañana.

Para la tarde, el pronóstico indica que la actividad más intensa se concentrará en los sectores montañosos.

Se esperan aguaceros acompañados de tormentas eléctricas en las cordilleras del Pacífico Central y Sur, mientras que en el Caribe y el Valle Central predominarán los cielos mayormente nublados con posibilidad de lluvias puntuales en las partes altas.

En cuanto a las temperaturas, el Pacífico Norte registrará los valores más elevados, alcanzando una máxima de 34.9°C en Nicoya, región que también experimentará ráfagas de viento constantes sobre su cordillera.

Por el contrario, el Valle Central mantendrá un ambiente más fresco, especialmente en Cartago, donde se espera una mínima de 14.8°C, aunque ciudades como Alajuela podrían subir hasta los 28.6°C.

En la Zona Norte y las regiones del Caribe, se mantendrá un cielo de nubosidad variable a mayormente nublado durante todo el día, con temperaturas máximas que oscilarán entre los 28°C y 31°C, manteniendo la sensación de humedad característica de la época.