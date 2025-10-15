El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que para este jueves 16 de octubre, se anticipa un día lluvioso, especialmente en la vertiente del Pacífico.

Durante la madrugada y la mañana, se estima nubosidad con posibilidad de lluvias aisladas en sectores costeros del Pacífico Norte, el Pacífico Central y alrededores del Golfo Dulce.

Por la tarde, se prevén lluvias y aguaceros en gran parte del territorio nacional, con mayor probabilidad de tormenta eléctrica en las regiones del Pacífico, el Valle Central, la Zona Norte y las zonas altas del Caribe.

En la noche, las lluvias continuarán en los sectores del Pacífico, principalmente en las zonas costeras. Además, de neblina en las montañas y sectores del Valle Central.