Clima Costa Rica: Lloviznas darán inicio a última semana del año

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) dio a conocer las condiciones para este lunes 29 de diciembre, última semana del 2025.
En detalle:
- Durante este día se mantienen altos los niveles de presión atmosférica en la Cuenca del Caribe, lo que refuerza el patrón de los vientos alisios sobre Costa Rica.
- Se esperan velocidades entre moderadas y fuertes en el Pacífico Norte, el Valle Central y zonas montañosas.
- Estas condiciones favorecen el ingreso de humedad, generando nubosidad y lluvias en el Caribe y la Zona Norte, con posible extensión de nubes hacia sectores montañosos del Valle Central y el este del país, donde podrían presentarse lloviznas.
- En el resto del territorio nacional predominarán cielos de poco a parcialmente nublados, con posibilidad de lluvias durante la tarde en el Pacífico Central y Sur