El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) prevé para este domingo 5 de abril de 2026 condiciones mayormente estables en gran parte del país, aunque con posibilidad de lluvias aisladas en algunas regiones durante la tarde.

De acuerdo con el pronóstico, se espera una disminución parcial de la humedad en la atmósfera, lo que favorecerá un ambiente más seco y estable en la mayor parte del territorio nacional.

Sin embargo, durante la tarde el calentamiento diurno y el ingreso de brisas marinas provocarán el desarrollo de nubosidad, principalmente en zonas montañosas y en sectores del Pacífico Central y Sur. En estas áreas podrían presentarse aguaceros y chubascos de corta duración, con una probabilidad media de ocurrencia.

#IMN_Pronóstico regional del tiempo.

Válido para: Domingo 05 de abril de 2026.

Más detalle: https://t.co/vlXxkrALxc pic.twitter.com/cWRGsKAWFX — IMN Costa Rica (@IMNCR) April 4, 2026

Para el resto del país, la posibilidad de lluvias se mantiene baja, aunque no se descartan precipitaciones aisladas en zonas montañosas del Caribe Sur y el Valle Central.

El IMN también indicó que a lo largo del día predominarán temperaturas cálidas y vientos débiles, lo que incrementará la sensación de calor.

Las autoridades recomiendan a la población tomar precauciones ante las altas temperaturas y mantenerse atentos a posibles cambios en las condiciones del tiempo, especialmente en horas de la tarde.