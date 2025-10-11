El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) anunció que este domingo 12 de octubre de 2025 las condiciones atmosféricas en Costa Rica se mantendrán húmedas e inestables, con alta probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas en varias regiones del territorio nacional.

Según el informe, la Zona de Convergencia Intertropical continuará cercana al país, lo que propiciará un constante ingreso de humedad desde los sectores marítimos, incrementando el riesgo de precipitaciones durante gran parte del día.

Durante la mañana, se espera cielo parcialmente nublado a nublado, con lluvias aisladas principalmente en los sectores costeros del Pacífico.

En horas de la tarde y primeras horas de la noche, las lluvias podrían intensificarse y estar acompañadas de tormentas eléctricas, sobre todo en la Zona Norte, las montañas del Caribe, el Valle Central y las regiones del Pacífico.

#IMN_Pronóstico regional del tiempo

Válido para: Domingo 12 de octubre de 2025

Más detalle: https://t.co/vlXxkrBjmK pic.twitter.com/KO252NtF9S — IMN Costa Rica (@IMNCR) October 11, 2025

Las autoridades recomiendan a la población precaución en carretera, especialmente en zonas propensas a deslizamientos o inundaciones, así como evitar permanecer en espacios abiertos durante tormentas eléctricas.