Clima Costa Rica: Inicio de semana con lluvias y tormentas

Para este lunes 13 de julio, se espera que la Zona de Convergencia Intertropical mantenga un patrón de alta humedad e inestabilidad sobre el territorio nacional.

Esta condición meteorológica favorecerá la formación de precipitaciones en diversas regiones del país durante gran parte de la jornada, según los informes técnicos.

Durante la mañana, el cielo predominará de poco a parcialmente nublado en la mayoría del territorio, aunque la vertiente del Caribe y la Zona Norte experimentarán lluvias ocasionales desde las primeras horas.

En estas regiones, ciudades como Guápiles y Ciudad Quesada registrarán condiciones nubladas con lluvias dispersas antes del mediodía.

La tarde será el periodo de mayor actividad, con aguaceros aislados y tormentas eléctricas previstos para el Pacífico Central, el Pacífico Sur y los alrededores del Golfo de Nicoya.

Asimismo, se anticipa que estas tormentas alcancen los sectores montañosos del Valle Central y el Pacífico Norte, pudiendo extenderse hasta las primeras horas de la noche.

Las autoridades prevén que el cielo se mantenga mayormente nublado hacia el cierre del día, con posibles aguaceros persistentes en las zonas altas.

Se recomienda precaución en áreas propensas a inundaciones repentinas debido a la intensidad de las tormentas vespertinas en las regiones del Caribe y el Pacífico.