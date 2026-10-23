Fecha de publicación: 23 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 23 de octubre de 2026

Este fin de semana, el país permanecerá en la fase de transición entre la estación lluviosa y la seca, según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

Por consiguiente, se esperan vientos alisios moderados por la mañana, que disminuirán a medida que avance la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, se pronostican muy pocas para la región de Limón, la Zona Norte, el norte de Guanacaste y el Valle Central.

Hacia la Península de Nicoya, así como en las regiones del Pacífico Central y Sur, se anticipan chubascos dispersos acompañados de tormentas eléctricas, que ocurrirán exclusivamente durante la tarde.