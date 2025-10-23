Clima Costa Rica: ¿influirá la tormenta tropical Melissa en el país este jueves?

Según informó el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) para este jueves 23 de octubre, la Zona de Convergencia Intertropical se ubicará sobre Costa Rica, aportando humedad e inestabilidad atmosférica.

La tormenta tropical Melissa se mantendrá este jueves en el centro del mar Caribe, sin influir sobre el país.

Por su parte, en la mañana, se esperan lluvias en el Pacífico Sur.

Y durante la tarde, se pronostican aguaceros con tormenta eléctrica en las cordilleras del país y en los sectores montañosos de la costa del Pacífico.