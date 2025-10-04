El país se prepara para un aumento significativo en la inestabilidad atmosférica durante el domingo 5 de octubre de 2025.

Según el pronóstico del Instituto Meteorológico Nacional (IMN), La amenaza de lluvias fuertes se debe a la combinación activa de 2 fenómenos específicos.

Uno de estos es la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), la cual se encuentra sobre Costa Rica, mostrándose reforzada y muy activa.

Mientras que, por otro lado, se destaca que la Onda Tropical #35 estará atravesando el territorio nacional durante la tarde y noche.

A detalle:

Mañana: El pronóstico indica lluvias costeras en el Pacífico Norte y en algunos sectores del Pacífico Central.

Tarde y Noche: Se prevé la ocurrencia de lluvias y aguaceros fuertes acompañados de tormenta eléctrica.

El IMN destacó que la actividad más intensa se concentrará en la Vertiente del Pacífico, el Valle Central y la Zona Norte.