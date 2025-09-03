El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que para este miércoles 3 de setiembre se esperan condiciones típicas de la época lluviosa.
En detalle:
- Se prevén condiciones típicas de la época lluviosa, con predominio de factores locales y la cercanía de la Zona de Convergencia Intertropical.
- Durante la madrugada, se anticipan cielo parcialmente nublado, con posibilidad de lluvias en zonas costeras del Pacífico Sur y en el Caribe Norte.
- En la mañana, predominará nubosidad variable, de parcial a mayormente nublado, con posibilidad de lluvias y chubascos en sectores fronterizos de la Zona Norte y el Caribe Norte.
- Por la tarde, se prevé el desarrollo de chubascos y aguaceros dispersos con tormenta eléctrica en regiones del Pacífico y en el Valle Central.
- En las montañas del Caribe y la Zona Norte se anticipa el desarrollo de aguaceros y chubascos.
- En la noche, no se estiman precipitaciones significativas en el territorio nacional, sin embargo, podrán continuar lluvias aisladas en sectores costeros del Pacífico.