El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que para este domingo 14 de septiembre de 2025 se prevén condiciones lluviosas en la mayor parte del territorio nacional, debido a la influencia de la Zona de Convergencia Intertropical y una vaguada en niveles altos de la atmósfera.

Ambos sistemas generan un ambiente inestable, lo que favorecerá la formación de aguaceros y tormentas eléctricas principalmente durante la tarde y primeras horas de la noche.

Zonas que se verán afectadas

Las regiones más afectadas serán el Pacífico, el Valle Central, la Zona Norte y las montañas del Caribe, donde se esperan lluvias intensas acompañadas de tormenta eléctrica.

En la madrugada y la mañana predominarán condiciones más estables, con nubosidad parcial en la mayoría de las regiones, aunque no se descartan lluvias aisladas en sectores montañosos.

#IMN_Pronóstico regional del tiempo

Válido para: Domingo 14 de septiembre de 2025

Más información: https://t.co/vlXxkrBjmK pic.twitter.com/TmZltAxWWR — IMN Costa Rica (@IMNCR) September 13, 2025

El IMN recomienda a la población tomar previsiones por posibles afectaciones como crecidas súbitas de ríos y quebradas, deslizamientos en zonas montañosas y saturación de alcantarillados urbanos.