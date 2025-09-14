El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que para este domingo 14 de septiembre de 2025 se prevén condiciones lluviosas en la mayor parte del territorio nacional, debido a la influencia de la Zona de Convergencia Intertropical y una vaguada en niveles altos de la atmósfera.
Ambos sistemas generan un ambiente inestable, lo que favorecerá la formación de aguaceros y tormentas eléctricas principalmente durante la tarde y primeras horas de la noche.
Zonas que se verán afectadas
Las regiones más afectadas serán el Pacífico, el Valle Central, la Zona Norte y las montañas del Caribe, donde se esperan lluvias intensas acompañadas de tormenta eléctrica.
En la madrugada y la mañana predominarán condiciones más estables, con nubosidad parcial en la mayoría de las regiones, aunque no se descartan lluvias aisladas en sectores montañosos.
El IMN recomienda a la población tomar previsiones por posibles afectaciones como crecidas súbitas de ríos y quebradas, deslizamientos en zonas montañosas y saturación de alcantarillados urbanos.