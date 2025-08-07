El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que este jueves se presentarán lluvias dispersas y ráfagas de viento en distintas regiones del país, con mayor intensidad en horas de la tarde y noche.

Sectores y pronóstico del tiempo

#IMN_Pronóstico regional del tiempo.

Válido para jueves 7 de agosto de 2025.

Más detalle: https://t.co/vlXxkrBjmK pic.twitter.com/Ji4BYKORpw — IMN Costa Rica (@IMNCR) August 6, 2025

Durante la mañana se prevé:

Arrastre de nubosidad desde el Mar Caribe hacia el país.

Lluvias dispersas en las regiones del Caribe y la Zona Norte.

Ráfagas de viento ocasionales de intensidad moderada en el centro y norte del territorio nacional.



En horas de la tarde se anticipa:

Chubascos aislados en las zonas montañosas del Caribe y la Zona Norte.

Aguaceros localizados con tormenta en sectores del Pacífico Central y Sur.

Probabilidad baja de lluvias en el Valle Central y Pacífico Norte, aunque no se descartan precipitaciones breves en las partes altas del Valle Central y el sur de la península de Nicoya.



Durante la noche se mantienen:

Condiciones para lluvias ocasionales en las zonas costeras del Caribe.

#IMN_Imágenes 3.00 p.m. 06.08.25. Cielo mayormente nublado prevalece en el país. Las lluvias han estado presentes en diversos puntos, a esta hora se registran en el Pacífico Sur, Pacífico Central, Caribe Sur, Upala, Guatuso, La Fortuna, Hojancha. pic.twitter.com/MEoQLHUcG5 — IMN Costa Rica (@IMNCR) August 6, 2025

El IMN insta a la población a mantenerse informada y a tomar medidas preventivas, especialmente en las regiones donde los suelos presentan saturación por las lluvias de los últimos días.