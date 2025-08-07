El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que este jueves se presentarán lluvias dispersas y ráfagas de viento en distintas regiones del país, con mayor intensidad en horas de la tarde y noche.
Sectores y pronóstico del tiempo
Durante la mañana se prevé:
- Arrastre de nubosidad desde el Mar Caribe hacia el país.
- Lluvias dispersas en las regiones del Caribe y la Zona Norte.
- Ráfagas de viento ocasionales de intensidad moderada en el centro y norte del territorio nacional.
En horas de la tarde se anticipa:
- Chubascos aislados en las zonas montañosas del Caribe y la Zona Norte.
- Aguaceros localizados con tormenta en sectores del Pacífico Central y Sur.
- Probabilidad baja de lluvias en el Valle Central y Pacífico Norte, aunque no se descartan precipitaciones breves en las partes altas del Valle Central y el sur de la península de Nicoya.
Durante la noche se mantienen:
- Condiciones para lluvias ocasionales en las zonas costeras del Caribe.
El IMN insta a la población a mantenerse informada y a tomar medidas preventivas, especialmente en las regiones donde los suelos presentan saturación por las lluvias de los últimos días.