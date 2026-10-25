Clima Costa Rica: IMN detalla condiciones para este lunes

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) detalló las condiciones del clima esperadas para este lunes 26 de octubre.
El detalle por región:
- En el inicio de semana seguiremos bajo la etapa de transición en nuestro país, con vientos ocasionales del norte, temperaturas frescas por la mañana y un ambiente de menor humedad.
- Todo esto principalmente en regiones del centro y norte del país.
- Por otro lado, en cuanto a las precipitaciones, se prevé poca presencia de lluvia en el Valle Central.
- Hacia el Pacífico Central y Sur, se anticipa inestabilidad en zonas marítimas cercanas a las costas por la madrugada y mañana, con posibles lluvias costeras aisladas.
- Al final de la tarde y por la noche, chubascos y aguaceros con tormenta de carácter disperso se presentaría en estas regiones.