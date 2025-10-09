El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) prevé gran cantidad de lluvias en diversos sectores del territorio nacional.
En detalle:
- Se prevé un ambiente propicio para lluvias en el país.
- La ubicación de la Zona de Convergencia Intertropical, junto con inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, favorecerá dicha situación.
- Durante la mañana, se espera nubosidad parcial en gran parte del territorio nacional.
- Núcleos nubosos cercanos a la costa del Pacífico podrían generar lluvias aisladas en algunos sectores de la provincia de Puntarenas.
- En horas de la tarde, se anticipa un aumento en la cobertura nubosa, con lluvias, aguaceros y tormentas eléctricas en las regiones del Pacífico, el Valle Central, la Zona Norte y las montañas del Caribe.
- Estas condiciones podrían extenderse hacia el periodo nocturno, especialmente en las regiones del Pacífico y la Zona Norte.